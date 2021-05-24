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Голкипер Никола Василь покинул луганскую Зарю
Об этом игрок сообщил в социальных сетях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Зари" Никола Василь покидает луганский клуб. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере.
Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб, буду продолжать болеть и надеюсь, что "Заря" добьется еще больших успехов. Спасибо, "Заря", - написал Василь.
25-летний футболист выступал за команду с июля 2019 года. В составе луганского клуба Василь провел 25 матчей, в которых пропустил 19 голов и 13 раз отстоял на ноль.
Напомним, что ранее была информация о том, что Никола Василь может продолжить карьеру в немецком "Санкт-Паули".
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