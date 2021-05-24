Голкипер Никола Василь покинул луганскую Зарю

Голкипер "Зари" Никола Василь покидает луганский клуб. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере.

Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб, буду продолжать болеть и надеюсь, что "Заря" добьется еще больших успехов. Спасибо, "Заря", - написал Василь.