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Голкипер Никола Василь покинул луганскую Зарю

Премьер-лига
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Об этом игрок сообщил в социальных сетях

Голкипер Никола Василь покинул луганскую Зарю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Зари" Никола Василь покидает луганский клуб. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере.

Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб, буду продолжать болеть и надеюсь, что "Заря" добьется еще больших успехов. Спасибо, "Заря", - написал Василь.

25-летний футболист выступал за команду с июля 2019 года. В составе луганского клуба Василь провел 25 матчей, в которых пропустил 19 голов и 13 раз отстоял на ноль.

Напомним, что ранее была информация о том, что Никола Василь может продолжить карьеру в немецком "Санкт-Паули".

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В статье: Заря (Луганск) Никола Василь
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