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Боруссия Д подписала вратаря середняка Бундеслиги

Германия
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Боруссия Д подписала вратаря середняка Бундеслиги

Фото: ФК Боруссія Д

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании 23-летнего голкипера Грегора Кобеля.

Швейцарец по гражданству, он начинал заниматься футболом в ФК "Цюрих". Позже перебрался в Германию, играл за "Хоффенхайм", "Аугсбург" и с начала прошлого сезона до сих пор - в "Штутгарте" (9 место в Бундеслиге).

В этом сезоне Кобель сыграл 34 поединка, пропустил 54 гола, 6 поединков сыграл на ноль.

Контракт с "Боруссией" подписан до 2026 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Грегор Кобель
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