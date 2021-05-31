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Боруссия Д подписала вратаря середняка Бундеслиги
Фото: ФК Боруссія Д
Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании 23-летнего голкипера Грегора Кобеля.
Швейцарец по гражданству, он начинал заниматься футболом в ФК "Цюрих". Позже перебрался в Германию, играл за "Хоффенхайм", "Аугсбург" и с начала прошлого сезона до сих пор - в "Штутгарте" (9 место в Бундеслиге).
В этом сезоне Кобель сыграл 34 поединка, пропустил 54 гола, 6 поединков сыграл на ноль.
Контракт с "Боруссией" подписан до 2026 года.
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