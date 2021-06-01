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Кан: С Румменигге Бавария выиграла все

Германия
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Оливер оценил работу, которую проделал Карл-Хайнц

Кан: С Румменигге Бавария выиграла все

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Бывший вратарь и член совета директоров "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о Карл-Хайнце Румменигге.

Напомним, что 30 июня он досрочно покинет пост председателя правления клуба.

"Карл-Хайнц проделал в "Баварии" замечательную работу. За последние 20 лет под его руководством клуб выиграл все, что только можно выиграть. Его вклад в успехи "Баварии" невозможно недооценить.

Пришло время мне взять на себя ответственность и стать главой "Баварии". За последние 18 месяцев я изучил все аспекты работы клуба. Я хорошо понимаю, как он работает и какие вызовы нас ждут в будущем. Я осознают сложность задачи и тяжесть ответственности. Я готов взять их на себя", — цитирует Кана официальный сайт "Баварии".

Румменигге покидает клуб по собственной инициативе. Его пост с 1 июля займет Кан.

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В статье: Оливер Кан Карл-Хайнц Румменигге Карл-Хайнц Руммениге
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