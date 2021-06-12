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Президент Баварии: Нагельсманн - абсолютный знаток футбола

Германия
(2 голосов)

Хайнер прокомментировал назначение Юлиан на пост наставника "Баварии"

Президент Баварии: Нагельсманн - абсолютный знаток футбола

ФК "Бавария" / Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Баварии" Херберт Хайнер поделился мыслями насчет новоиспеченного главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

– Какие ожидания у "Баварии" от Юлиана Нагельсманна?

– Юлиан Нагельсманн – один из самых востребованных тренеров в мировом футболе. В свои лишь 33 года он доказал, что может развивать команды топ-уровня и при этом он выступает за футбол, приводящий болельщиков в восторг. Он уже давно был у нас на карандаше, и сейчас мы очень счастливы, что он перейдет к нам.

– Что вы можете рассказать болельщикам о нем?

– Это абсолютный знаток футбола, идущий инновационными путями. К тому же я считаю, что он классная личность. Мне нравится, как он справляется с давлением, как он разговаривает с игроками и то, что иногда он умеет посмеяться над собой. Наш первый контакт состоялся через текстовое сообщение от него поздно вечером. Он написал, что, поскольку шел матч Лиги чемпионов, он исходит из того, что я еще не сплю. Поэтому он решил написать. Я нашел этот подход свежим.

– Насколько тяжело ему будет стать преемником такого успешного тренера, как Ханси Флик?

– Юлиан обладает очень высокими профессиональными качествами и даже после наших больших успехов он смотрит в будущее с большим оптимизмом. Он в предвкушении захватывающей задачи в "Баварии" и вместе с нашими замечательными игроками будет ставить самые высокие цели. Тут нет необходимости смотреть в зеркало заднего вида. В "Баварии" всегда есть только одно направление – вперед. Сейчас мы должны ставить перед собой цель начать новую эру, наполненную успехами. Для этого есть очень хорошие предпосылки. Стоит отметить, что он также позволяет играть в футбол, который хотят видеть болельщики "Баварии". После его подписания я получал только положительные отзывы, – рассказал Хайнер.

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В статье: Юлиан Нагельсманн Херберт Хайнер
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Источник:
ФК "Бавария"

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