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Баварии интересен защитник сборной Нидерландов

Германия
(1 голосов)

Мюнхенцам нужно усиление на правом фланге

Баварии интересен защитник сборной Нидерландов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис интересен "Баварии" Юлиана Наггельсмана.

В контракте 25-летнего футболиста с "ПСВ" прописаны отступные в размере 15 миллионов евро. Такая небольшая цена очень привлекает мюнхенский клуб.

Стоит отметить, что Думфрис подходит под тактику нового главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна – он умеет играть в схеме 3-5-2.

В прошлом сезоне Эредивизи голландец сыграл 30 матчей за "ПСВ", забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) ПСВ (Эйндховен) Национальная сборная Нидерландов Дензен Дюмфрис
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Источник:
SkySports

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
19.06.2021 в 15:57
Аха якщо Думпфріс 15 то Миколенко максимум 10ка)
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