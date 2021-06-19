Баварии интересен защитник сборной Нидерландов

Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис интересен "Баварии" Юлиана Наггельсмана.

В контракте 25-летнего футболиста с "ПСВ" прописаны отступные в размере 15 миллионов евро. Такая небольшая цена очень привлекает мюнхенский клуб.

Стоит отметить, что Думфрис подходит под тактику нового главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна – он умеет играть в схеме 3-5-2.

В прошлом сезоне Эредивизи голландец сыграл 30 матчей за "ПСВ", забил 2 гола и отдал 6 ассистов.