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Баварии интересен защитник сборной Нидерландов
Мюнхенцам нужно усиление на правом фланге
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис интересен "Баварии" Юлиана Наггельсмана.
В контракте 25-летнего футболиста с "ПСВ" прописаны отступные в размере 15 миллионов евро. Такая небольшая цена очень привлекает мюнхенский клуб.
Стоит отметить, что Думфрис подходит под тактику нового главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна – он умеет играть в схеме 3-5-2.
В прошлом сезоне Эредивизи голландец сыграл 30 матчей за "ПСВ", забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
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