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Некоторые клубы Бундеслиги включат радужную подсветку на своих стадионах во время матча Германия – Венгрия

Германия
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Они поддержат ЛГБТ на фоне запрета УЕФА

Некоторые клубы Бундеслиги включат радужную подсветку на своих стадионах во время матча Германия – Венгрия

Новина українською

Клубы Бундеслиги решили поддержать ЛГБТ на фоне запрета УЕФА на подсветку "Альянц Арены" в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.

"Вольфсбург", "Айнтрахт", "Кельн", "Аугсбург" и другие клубы объявили, что во время игры их стадионы будут подсвечены цветами радуги.

"Кельн" выступает за разнообразие и толерантность. События в Венгрии пугают – тем важнее подать пример", – заявил директор "Кельна" Александер Верле.

15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

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В статье: Бундеслига
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