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Бавария начинает противостояниями с двумя Боруссиями - календарь Бундеслиги

Германия
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Оба раза "Бавария" играет на выезде

Бавария начинает противостояниями с двумя Боруссиями - календарь Бундеслиги

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Опубликован даты начала нового футбольного сезона 2021/22 в Германии.

Вторая Бундеслига стартует первой - 23 июля.

6-8 августа состоится первый раунд кубка Немецкого футбольного союза, отмечает Kicker.

Главный чемпионат, Бундеслига, начнет новый сезон 13 августа.

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В тот день "Боруссия" Менхенгладбах встретится с действующим чемпионом, мюнхенской "Баварией". А "Боруссия" Дортмунд и "Айнтрахт" Франкфурт, а также "Юнион Берлин" - "Байер" сыграют в субботу или воскресенье (еще не определено).

Что касается новичков, то "Бохум" сыграет с "Вольфсбургом", а "Гройтер" - с "Штутгартом".

Матч за Суперкубок Немецкой футбольной лиги между обладателем кубка, "Боруссией" Д, и чемпионом, "Баварией", состоится в Дортмунде 17 августа.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Вторая Бундеслига
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