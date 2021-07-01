Бавария начинает противостояниями с двумя Боруссиями - календарь Бундеслиги

Опубликован даты начала нового футбольного сезона 2021/22 в Германии.

Вторая Бундеслига стартует первой - 23 июля.

6-8 августа состоится первый раунд кубка Немецкого футбольного союза, отмечает Kicker.

Главный чемпионат, Бундеслига, начнет новый сезон 13 августа.

В тот день "Боруссия" Менхенгладбах встретится с действующим чемпионом, мюнхенской "Баварией". А "Боруссия" Дортмунд и "Айнтрахт" Франкфурт, а также "Юнион Берлин" - "Байер" сыграют в субботу или воскресенье (еще не определено).

Что касается новичков, то "Бохум" сыграет с "Вольфсбургом", а "Гройтер" - с "Штутгартом".

Матч за Суперкубок Немецкой футбольной лиги между обладателем кубка, "Боруссией" Д, и чемпионом, "Баварией", состоится в Дортмунде 17 августа.