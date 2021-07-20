Боруссия увела 16-летнего полузащитника у ПСЖ

Официальный твиттер "Боруссии Дортмунд" объявил о подписании 16-летнего полузащитника из "ПСЖ" Абдулайе Камара.

"Абдулайе — талантливый и все еще очень молодой игрок, который в последнее время регулярно тренировался с профессионалами в Париже. Мы надеемся, что теперь он будет соответствующим образом развиваться с нами", — цитирует главу отдела профессиональных игроков Себастьяна Келя пресс-служба дортмундской "Боруссии".