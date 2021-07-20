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Боруссия увела 16-летнего полузащитника у ПСЖ
Состав “шмелей” молодеет с каждым трансфером
Фото: Borussia Dortmunt / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Боруссии Дортмунд" объявил о подписании 16-летнего полузащитника из "ПСЖ" Абдулайе Камара.
"Абдулайе — талантливый и все еще очень молодой игрок, который в последнее время регулярно тренировался с профессионалами в Париже. Мы надеемся, что теперь он будет соответствующим образом развиваться с нами", — цитирует главу отдела профессиональных игроков Себастьяна Келя пресс-служба дортмундской "Боруссии".
Абдулайе провел 5 матчей за молодежную команду "ПСЖ" в сезоне 2019/2020, в прошлом сезоне оставался вне заявки команды.
#BVB verpflichtet Kamara— Borussia Dortmund (@BVB) July 20, 2021
Borussia Dortmund hat zur neuen Saison Mittelfeldtalent Abdoulaye #Kamara verpflichtet. Der 16 Jahre alte Franzose wechselt ablösefrei und mit sofortiger Wirkung von Paris St. Germain zum deutschen Pokalsieger.
ℹ️ https://t.co/wLkWW07UPR pic.twitter.com/X3ZsDAf8Ar
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