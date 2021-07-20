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Боруссия увела 16-летнего полузащитника у ПСЖ

Германия
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Состав “шмелей” молодеет с каждым трансфером

Боруссия увела 16-летнего полузащитника у ПСЖ

Фото: Borussia Dortmunt / Автор: неизвестен

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Официальный твиттер "Боруссии Дортмунд" объявил о подписании 16-летнего полузащитника из "ПСЖ" Абдулайе Камара.

"Абдулайе — талантливый и все еще очень молодой игрок, который в последнее время регулярно тренировался с профессионалами в Париже. Мы надеемся, что теперь он будет соответствующим образом развиваться с нами", — цитирует главу отдела профессиональных игроков Себастьяна Келя пресс-служба дортмундской "Боруссии".

Абдулайе провел 5 матчей за молодежную команду "ПСЖ" в сезоне 2019/2020, в прошлом сезоне оставался вне заявки команды.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) ПСЖ Абдулайе Камара
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