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Пришлось напрячься. Бавария - Кельн 3:2. Обзор матча и видео голов
Бавария - Кельн ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.08.2021 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото - ФК Бавария / автор неизвестен
Второй тур чемпионата Германии "Бавария" увенчала победой, но пришлось напрячься и хорошо попотеть ради этого результата. "Кельн" оказался крепким орешком и дал настоящий бой, сравняв счет с 0:2. Но последнее слово осталось за более классной командой, которой и является "Бавария". Поэтому 3:2 – феерическая Бундеслига.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча второго тура чемпионата Германии.
Бундеслига, 2-й тур
22 августа. Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" – "Кёльн" 3:2
Голы: Левандовски (50), Гнабри (58, 71) – Модест (60), Ут (62)
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