Пришлось напрячься. Бавария - Кельн 3:2. Обзор матча и видео голов

Второй тур чемпионата Германии "Бавария" увенчала победой, но пришлось напрячься и хорошо попотеть ради этого результата. "Кельн" оказался крепким орешком и дал настоящий бой, сравняв счет с 0:2. Но последнее слово осталось за более классной командой, которой и является "Бавария". Поэтому 3:2 – феерическая Бундеслига.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча второго тура чемпионата Германии.

Бундеслига, 2-й тур

22 августа. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Кёльн" 3:2

Голы: Левандовски (50), Гнабри (58, 71) – Модест (60), Ут (62)