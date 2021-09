Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции сообщил, что полузащитник Кингсли Коман перенес операцию на сердце. "Он не пропустит более полутора-двух недель", – приводит слова специалиста клубный твиттер.

????️ @J__Nagelsmann: "Kingsley #Coman underwent surgery yesterday. His heartbeat rhythm had a slight disturbance with a minor added beat. At times he had a slight shortage of breath. That's why we opted for long-term ECG monitoring and went ahead with this procedure. " pic.twitter.com/IM3IME12sD