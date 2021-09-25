У Левандовского прервалась голевая серия из 19 матчей, а Бавария выиграла 8 игру подряд

"Бавария" обыграла "Гройтер" (3:1) в матче чемпионата Германии – это 8 победа подряд. В игре не отличился голом Роберт Левандовский – до этого он забивал 19 матчей подряд.

Левандовский провёл на поле 90 минут, но так и не сумел забить. Серия Роберта тянулась 8 месяцев. Последний раз он уходил с поля без голов – 11 февраля этого года.

"Бавария" же выиграла 8 своих последних матчей с общей разницей мячей – 40:5.

Напомним, что этим летом "Баварию" возглавил Юлиан Нагельсманн. В предсезонке мюнхенцы не одержали ни одной победы в 4 матчах, а также сыграли вничью с "Менхенгладбахом" в первом туре, но потом завелись.