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У Левандовского прервалась голевая серия из 19 матчей, а Бавария выиграла 8 игру подряд

Германия
(1 голосов)

Разница мячей – 40:5

У Левандовского прервалась голевая серия из 19 матчей, а Бавария выиграла 8 игру подряд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бавария" обыграла "Гройтер" (3:1) в матче чемпионата Германии – это 8 победа подряд. В игре не отличился голом Роберт Левандовский – до этого он забивал 19 матчей подряд.

Левандовский провёл на поле 90 минут, но так и не сумел забить. Серия Роберта тянулась 8 месяцев. Последний раз он уходил с поля без голов – 11 февраля этого года.

"Бавария" же выиграла 8 своих последних матчей с общей разницей мячей – 40:5.

Напомним, что этим летом "Баварию" возглавил Юлиан Нагельсманн. В предсезонке мюнхенцы не одержали ни одной победы в 4 матчах, а также сыграли вничью с "Менхенгладбахом" в первом туре, но потом завелись.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Гройтер Фюрт (Германия) Юлиан Нагельсманн
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