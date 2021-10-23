Бавария хочет купить форварда для замены Левандовского

"Бавария" активно интересуется нигерийским нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном. Он уже давно привлек внимание мюнхенцев. Форвард интересен немецкому клубу как один из кандидатов на замену Роберту Левандовскому, чей контракт рассчитан до 2023 года.

Кроме этого известно, что если неаполитанцы получат предложение свыше 100 миллионов евро, они могут продать нападающего.

В текущем сезоне Осимхен забил 5 голов за 7 игр в Серии А. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимось в 60 млн евро.