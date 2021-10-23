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Герта – Боруссия М 1:0. Трагикомедия в Берлине

Германия
(1 голосов)

Очередная выездная неудача Гладбаха

Герта – Боруссия М 1:0. Трагикомедия в Берлине

Фото: Hertha Berlin

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Боруссия М 1:0

Гол: Рихтер 40

"Герта" продолжает отличаться бескомпромиссностью – все 9 туров столичная команда чередует победы с поражениями. На этот раз удалось победить, да ещё и второй раз кряду, минимально обыграв "Боруссию" Менхенгладбах благодаря голу Марко Рихтера.

Мяч выдался на удивление комичным, хоть и не лишённым красоты. Гладбах 40 минут безуспешно пытался взломать оборону хозяев, а потом пропустил гол с аута с первого удара соперника по воротам. Дальний вброс Платтенхардта, скидка головой, Пёнтек неудачно бьёт через себя, но удар поляка неожиданно стал ассистом для Рихтера, также ножницами отправившего мяч в сетку. 1:0. Натуральная трагикомедия.

"Боруссия" продолжала давить после перерыва, но им толком не удавалось взламывать глубокую оборону соперника. Гладбах постепенно наращивал обороты, и чем больше рисковал, тем больше "Герта" пользовалась этим в контратаках. В итоге их победа, если судить по моментам, даже может показаться заслуженной.

"Боруссию" жаль, но сочувствовать тренеру, скрывающего на лавке бриллианта Флориана Нойхауза, да ещё и компании едва ли не самого остроумного игрока группы атаки в этой команде Плеа, довольно сложно. Недаром Хюттер Адольф.

"Герта" неожиданно врывается в верхнюю половину таблицы, перепрыгнув как раз через Гладбах. Хотя разница мячей -10 намекает, что долго это не продолжится. А "Боруссия" по классике уступает в гостях.

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В статье: Герта (Берлин) Боруссия (Менхенгладбах)
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