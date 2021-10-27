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В Германии назвали долю вакцинированных футболистов и сотрудников высших футбольных лиг

Германия
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Процент близится к сотне

В Германии назвали долю вакцинированных футболистов и сотрудников высших футбольных лиг

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Немецкая футбольная лига сообщила долю вакцинированных футболистов и сотрудников клубов Бундеслиги и второй Бундеслиги, сообщает Kicker. Этот показатель составил более 90%.

Также "Аугсбург" сообщил о 100% вакцинированных членов клуба.

На вопрос о том, почему невакцинированным футболистам разрешается принимать участие в матчах, а зрители, присутствующие на стадионе, должны быть вакцинированы или иметь свидетельство о перенесенной болезни, лига ответила, что в отношении футболистов действует принцип об охране здоровья, не нарушающего конституционные права сотрудников, в то время, как для зрителей действует принцип о защите здоровья при посещении развлекательных мероприятий.

Напомним, что недавно немецкий политик раскритиковал двойственную позицию Киммиха по вакцинации. Футболист не делает прививку сам, хоть и помогает с её поставками и продвижением. Фанаты на стадионе не понимают зачем им вакцинироваться, если развлекающий их футболист так не поступает.

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В статье: Бундеслига Вторая Бундеслига Аугсбург
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Источник:
kicker.de

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