Агент Крооса: Сделка по Холанду обойдется в 250-300 млн евро

Агент Фолькер Штрут, представляющий интересы полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса и нападающего "Челси" Тимо Вернера, высказал мнение о возможном трансфере Эрлинга Холанда из "Боруссии Дортмунд". "Бавария не пошла бы на эту сделку", – приводит его слова Sport Bild.

"Я думаю, что трансфер случится в 2022 году. У Холанда есть отступные. Вся сделка, включая зарплату по 5-летнему контракту и комиссионные для агента, вероятно, обойдется в 250-300 миллионов евро.

Даже если бы у "Баварии" были такие деньги, они бы не пошли на эту сделку. Игрок с зарплатой 50 миллионов евро в год в Германии – это безумие.

Не думаю, что решением Холанда будут руководить деньги", – подытожил Штрут в интервью Sport Bild.

В этом сезоне Эрлинг провел 10 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего страйкера в 150 миллионов евро.