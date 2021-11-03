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Агент Крооса: Сделка по Холанду обойдется в 250-300 млн евро

Германия
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Если включать зарплату на 5 лет и комиссионные

Агент Крооса: Сделка по Холанду обойдется в 250-300 млн евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Агент Фолькер Штрут, представляющий интересы полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса и нападающего "Челси" Тимо Вернера, высказал мнение о возможном трансфере Эрлинга Холанда из "Боруссии Дортмунд". "Бавария не пошла бы на эту сделку", – приводит его слова Sport Bild.

"Я думаю, что трансфер случится в 2022 году. У Холанда есть отступные. Вся сделка, включая зарплату по 5-летнему контракту и комиссионные для агента, вероятно, обойдется в 250-300 миллионов евро.

Даже если бы у "Баварии" были такие деньги, они бы не пошли на эту сделку. Игрок с зарплатой 50 миллионов евро в год в Германии – это безумие.

Не думаю, что решением Холанда будут руководить деньги", – подытожил Штрут в интервью Sport Bild.

В этом сезоне Эрлинг провел 10 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего страйкера в 150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Эрлинг Холанд
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Источник:
sueddeutsche.de

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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 19:36
250 млн. это реальная цена за трансфер. Зарплата отдельно.
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perogiv52 (.)
03.11.2021 в 19:13
250- 300 м/л за Холанда, это просто капец, пусть что он хороший игрок.
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