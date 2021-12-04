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Лейпциг может вскоре уволить главного тренера
Результаты команды пошли вниз
Фото: sports.ru/автор невідомий
"РБ Лейпциг" совсем скоро может остаться без тренера. Джесси Марш находится в очень опасной ситуации после трех поражений подряд в Бундеслиге. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Руководитель компании "Ред Булл" по футбольному направлению Оливер Минцлафф заявил, что пока команда показывает катастрофические выступления. Будущее Марша вскоре решится.
Напомним, что американский тренер возглавил "быков" в начале этого сезона после того, как Юлиан Нагельсманн стал главным наставником "Баварии". "Лейпциг" вылетел из Лиги чемпионов еще за два тура до конца группового этапа, а также сейчас идет лишь восьмым в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидерам мюнхенцев 13 очков после 14 сыгранных матчей.
Отметим, что "быки" уступили в последних трех поединках чемпионата подряд: против "Хоффенхайма" (0:2), "Байера" (1:3) и "Униона" (1:2).
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