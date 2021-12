Бавария следит за Холандом и Дембеле

"Бавария" будет действовать в летнее трансферное окно, отталкиваясь от результатов переговоров о продлении контрактов с Левандовским и Команом, сообщает Bild. Альтернативы: Холанд и Дембеле.

Сообщается, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле на карандаше у мюнхенцев.

Кроме того, у "Баварии" есть ещё один план действий, в случае неудач в обоих случаях: мюнхенцы изучат варианты с приобретением форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича или хавбека "Ювентуса" Федерико Кьезы.

Напомним, что прошлым летом Левандовский неоднозначно высказывался о своем будущем в "Баварии". Поляк хотел бы поиграть ещё в каком-нибудь топ-клубе до 35 лет.

In summary, Bayern's summer transfer plans depend on the contract talks with Lewandowski and Coman. The first alternatives are Haaland and Dembélé. The club also has a plan C with names such as Lautaro Martínez, Dušan Vlahović and Federico Chiesa [@SPORTBILD]