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Роберт Левандовский – лучший бомбардир года по версии Globe Soccer Awards
Завоевал награду имени Марадоны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Globe Soccer Awards определил лучшего бомбардира 2021 года – им стал Роберт Левандовский. Поляк забил уже 69 голов в году, а также побил рекорды Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за сезон и за год.
Роберт забил 41 гол в Бундеслиге в прошлого сезона, тем самым побив "вечный" рекорд Мюллера в 40 мячей, который держался почти 50 лет.
В декабре Роберт забил свой 43 мяч в Бундеслиге и тем самым превзошел ещё одно достижение Герда Мюллера – 42 мяча за год в чемпионате Германии.
В этом сезоне Роберт забил 31 гол в 25 матчах за "Баварию".
???? Congratulations to Robert Lewandowski on winning the Maradona Award for best goalscorer at Globe Soccer Awards 2021 ????@lewy_official @fcbayern @pzpn_pl @dubaisc #Lewandowski #RL9 #globesoccer pic.twitter.com/BIpVx14Gtu— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
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