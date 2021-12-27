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Роберт Левандовский – лучший бомбардир года по версии Globe Soccer Awards

Германия
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Завоевал награду имени Марадоны

Роберт Левандовский – лучший бомбардир года по версии Globe Soccer Awards

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Globe Soccer Awards определил лучшего бомбардира 2021 года – им стал Роберт Левандовский. Поляк забил уже 69 голов в году, а также побил рекорды Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за сезон и за год.

Роберт забил 41 гол в Бундеслиге в прошлого сезона, тем самым побив "вечный" рекорд Мюллера в 40 мячей, который держался почти 50 лет.

В декабре Роберт забил свой 43 мяч в Бундеслиге и тем самым превзошел ещё одно достижение Герда Мюллера – 42 мяча за год в чемпионате Германии.

В этом сезоне Роберт забил 31 гол в 25 матчах за "Баварию".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер Globe Soccer Awards
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