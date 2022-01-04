Середняк Бундеслиги потратил 16 млн на 18-летнего американца. У него уже три гола за сборную

"Аугсбург" проводит не лучший сезон – после первого круга занимает 15 место и только на один балл опережает Штутгарт, который идет в зоне переходных матчей.

Ситуацию в клубе решили улучшить, совершив весьма смелый трансфер. "Аугсбург" объявил о подписании 18-летнего американца Рикардо Пепи. И при этом потратил очень большие деньги – 16,3 млн. евро.

Впрочем, объяснить такую ​​цену достаточно просто. Несмотря на столь юный возраст, Пепи уже был звездой МЛС. На его счету 57 матчей за Даллас, в которых он забил 16 голов. В сентябре 2021 года он дебютировал в составе национальной сборной США. С тех пор успел принять участие в семи матчах и забил три гола (Гондурасу и Ямайке). Интересно, что в юности Пепи вызывался в юношескую сборную Мексики, но в итоге выбрал сборную США.

Рикардо достаточно фактурный игрок (1,85 м), играет на позиции центрфорварда, но также владеет навыками игры на флангах атаки.