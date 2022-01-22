  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хоффенхайм - Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоффенхайм - Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
(1 голосов)

Вытащит ли Эрлинг очередной матч для "шмелей"?

Хоффенхайм - Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Твіттер Боруссії Д/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный матч тура в немецкой Бундеслиге: "Хоффенхайм" сейчас идёт четвёртым в чемпионате страны, а Дортмуд по традиции преследует "Баварию" и расположился вторым. Обе команды в середине текущей недели провели неудачные матчи в Кубке Германии, вылетев из второго по значимости турнира Германии. "Хоффе" лишь раз уступил в текущем розыгрыше Бундеслиги дома, а вот "Боруссия" в гостях побеждает лишь в каждой второй игре.

Бундеслига, 20-й тур
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм 16:30 Боруссия Дортмунд

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Хоффенхайм (Зинсхайм)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...