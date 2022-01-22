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Хоффенхайм - Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Вытащит ли Эрлинг очередной матч для "шмелей"?
Твіттер Боруссії Д/Автор невідомий
Главный матч тура в немецкой Бундеслиге: "Хоффенхайм" сейчас идёт четвёртым в чемпионате страны, а Дортмуд по традиции преследует "Баварию" и расположился вторым. Обе команды в середине текущей недели провели неудачные матчи в Кубке Германии, вылетев из второго по значимости турнира Германии. "Хоффе" лишь раз уступил в текущем розыгрыше Бундеслиги дома, а вот "Боруссия" в гостях побеждает лишь в каждой второй игре.
Бундеслига, 20-й тур
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм 16:30 Боруссия Дортмунд
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