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Бохум – Кёльн 2:2. Асано спасает ничью для несгибаемых
"Козлы" поделили очки в Бохуме
Фото: FC Cologne
Бундеслига, 20-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Кёльн 2:2
Голы: Холтманн 25, Асано 70 – Хюберс 35, Модест 45
Бохум: Риман – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Стафилидис (Гамбоа, 65) – Реджбечай (Остерхаге, 82), Лосилла, Лёвен – Холтманн (Антви-Аджей, 82), Локадия (Полтер, 56), Пантович (Асано, 65)
Кёльн: Швабе – Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц (Эхизибу, 80) – Озджан – Шауб (Тильман, 61), Любичич (Ут, 65), Кайнц (Шиндлер, 80) – Модест, Дуда (Я. Хорн, 61)
Предупреждения: Хектор 60, Я. Хорн 85, Ут 90+2
“Бохум” с начала встречи показал свои агрессивные намерения. Оно и понятно: три игры без побед дома – неприятно даже для новичка элитного дивизиона. Команда Томаса Рейса вновь осталась без победы, но вряд ли фанаты “несгибаемых” остались разочарованы зрелищной ничьей с “Кёльном”, пребывающего в отличной форме.
“Бохум” очень мощно начал и справедливо ушёл на перерыв, ведя в счёте. Холтманн открыт счёт в матче после огненной контратаки. Вторая половина перевернула игру вверх дном. Тимо Хюберс сравнял счёт с углового, а затем Модест своим очередным голом в сезоне неожиданно вывел гостей вперёд.
“Бохум” не поплыл и сумел вернуться в игру – свежий Такума Асано не с первой попытки, но всё же сравнял счёт. “Бохум” мог рассчитывать даже на большее, будь Асано сегодня в полном порядке. Хотя ничья всё равно выглядит наиболее справедливым результатом встречи.
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