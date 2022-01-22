Бундеслига, 20-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Кёльн 2:2

Голы: Холтманн 25, Асано 70 – Хюберс 35, Модест 45

Бохум: Риман – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Стафилидис (Гамбоа, 65) – Реджбечай (Остерхаге, 82), Лосилла, Лёвен – Холтманн (Антви-Аджей, 82), Локадия (Полтер, 56), Пантович (Асано, 65)

Кёльн: Швабе – Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц (Эхизибу, 80) – Озджан – Шауб (Тильман, 61), Любичич (Ут, 65), Кайнц (Шиндлер, 80) – Модест, Дуда (Я. Хорн, 61)

Предупреждения: Хектор 60, Я. Хорн 85, Ут 90+2

“Бохум” с начала встречи показал свои агрессивные намерения. Оно и понятно: три игры без побед дома – неприятно даже для новичка элитного дивизиона. Команда Томаса Рейса вновь осталась без победы, но вряд ли фанаты “несгибаемых” остались разочарованы зрелищной ничьей с “Кёльном”, пребывающего в отличной форме.

“Бохум” очень мощно начал и справедливо ушёл на перерыв, ведя в счёте. Холтманн открыт счёт в матче после огненной контратаки. Вторая половина перевернула игру вверх дном. Тимо Хюберс сравнял счёт с углового, а затем Модест своим очередным голом в сезоне неожиданно вывел гостей вперёд.

“Бохум” не поплыл и сумел вернуться в игру – свежий Такума Асано не с первой попытки, но всё же сравнял счёт. “Бохум” мог рассчитывать даже на большее, будь Асано сегодня в полном порядке. Хотя ничья всё равно выглядит наиболее справедливым результатом встречи.