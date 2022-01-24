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Зюле хочет покинуть Баварию по окончанию сезона
Игрок не может согласовать контракт
Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле намеревается покинуть команду по истечении нынешнего сезона.
Он уже сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать действующее соглашение, рассчитанное до конца чемпионата Германии 2021/2022 годов.
Таким образом, футболист покинет команду на правах свободного агента, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём "твиттере".
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