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Зюле хочет покинуть Баварию по окончанию сезона

Германия
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Игрок не может согласовать контракт

Зюле хочет покинуть Баварию по окончанию сезона

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Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле намеревается покинуть команду по истечении нынешнего сезона.

Он уже сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать действующее соглашение, рассчитанное до конца чемпионата Германии 2021/2022 годов.

Таким образом, футболист покинет команду на правах свободного агента, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём "твиттере".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Никлас Зюле
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