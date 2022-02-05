Бундеслига. Модест снова приносит Кёльну победу, суперсаб Хрустич огорчил шваб

Бундеслига, 21-й тур

Кёльн, "Рейн-Энерги"

"Кёльн" – "Фрайбург" 1:0

Гол: Модест 23

"Кёльн" добыл важную победу в борьбе за еврокубки, минимально переиграв конкурентов из "Фрайбурга". Единственный мяч в поединке в середине первого тайма провёл Антони Модест, ставший для него 14-м в нынешнем розыгрыше Бундеслиги и 7 в 7 последних играх.

В итоге гостям пришлось большую часть матча играть в нелюбимом режиме позиционных атак, регулярно пропуская быстрые выпады "козлов". Ранний гол помог "Кёльну" провести матч в удобном сценарии, но их победа от того менее однозначной не стала. Хотя 1:0 для Бундеслиги – в любом случае вещь аномальная.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Айнтрахт" 2:3

Голы: Антон 42, Калайджич 70 – Ндика 7, Хрустич 47, 77

"Айнтрахт" оклемался после серии из трёх матчей без побед, забрав три очка после выезда на "Мерседес-Бенц Арена". "Орлы" три раза выходили вперёд, "Штутгарт" дважды возвращался в игру, но в третий раз отыграться "швабам" так и не удалось, хотя за характер хозяев хвалим в любом случае.

Лазарет "Штутгарта" постепенно пустеет, а вместе с ним, как и ожидалось, качество игры команды Матараццо возрастает. Сегодня ярко вернулся после травмы Саша Калайджич – двухметровый таргетмен тут же отметил это событие классическим голом головой после подачи Борны Сосы. У "Айнтрахта" блестяще сыграла замена Гласнера в перерыве: Айдин Хрустич за второй тайм положил дубль, хотя не обошлось и без магии цифр – седьмой номер отметился на 47-й и 77-й минутах, оставив "шваб" ни с чем.

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Сон 79, Ниакате 83 (пен)

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Унион" 2:0

Гол: Грегорич 16, Хан 59

Билефельд, "Шюко-Арена"

"Арминия" – "Боруссия" М 1:1

Голы: Серра 19 – Плеа 38