  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Модест снова приносит Кёльну победу, суперсаб Хрустич огорчил шваб
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Модест снова приносит Кёльну победу, суперсаб Хрустич огорчил шваб

Германия
Обновлено
(1 голосов)

"Аугсбург" сенсационно покидает зону вылета

Бундеслига. Модест снова приносит Кёльну победу, суперсаб Хрустич огорчил шваб

Фото: imago/Moritz Müller

Новина українською

Бундеслига, 21-й тур

Кёльн, "Рейн-Энерги"

"Кёльн" – "Фрайбург" 1:0

Гол: Модест 23

"Кёльн" добыл важную победу в борьбе за еврокубки, минимально переиграв конкурентов из "Фрайбурга". Единственный мяч в поединке в середине первого тайма провёл Антони Модест, ставший для него 14-м в нынешнем розыгрыше Бундеслиги и 7 в 7 последних играх.

В итоге гостям пришлось большую часть матча играть в нелюбимом режиме позиционных атак, регулярно пропуская быстрые выпады "козлов". Ранний гол помог "Кёльну" провести матч в удобном сценарии, но их победа от того менее однозначной не стала. Хотя 1:0 для Бундеслиги – в любом случае вещь аномальная.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Айнтрахт" 2:3

Голы: Антон 42, Калайджич 70 – Ндика 7, Хрустич 47, 77

"Айнтрахт" оклемался после серии из трёх матчей без побед, забрав три очка после выезда на "Мерседес-Бенц Арена". "Орлы" три раза выходили вперёд, "Штутгарт" дважды возвращался в игру, но в третий раз отыграться "швабам" так и не удалось, хотя за характер хозяев хвалим в любом случае.

Лазарет "Штутгарта" постепенно пустеет, а вместе с ним, как и ожидалось, качество игры команды Матараццо возрастает. Сегодня ярко вернулся после травмы Саша Калайджич – двухметровый таргетмен тут же отметил это событие классическим голом головой после подачи Борны Сосы. У "Айнтрахта" блестяще сыграла замена Гласнера в перерыве: Айдин Хрустич за второй тайм положил дубль, хотя не обошлось и без магии цифр – седьмой номер отметился на 47-й и 77-й минутах, оставив "шваб" ни с чем.

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Хоффенхайм" 2:0

Голы: Сон 79, Ниакате 83 (пен)

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Унион" 2:0

Гол: Грегорич 16, Хан 59

Билефельд, "Шюко-Арена"

"Арминия" – "Боруссия" М 1:1

Голы: Серра 19 – Плеа 38

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) Арминия (Билефельд) Штутгарт Фрайбург Аугсбург Кёльн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...