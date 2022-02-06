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Агент Зюле: Новый клуб уже выбран. Дело совершенно не касается денег
Немец покинет "Баварию"
Агент защитника "Баварии" Никласа Зюле Фолькер Штрут дал комментарий о решении немецкого защитника не продлевать контракт с клубом:
"Новый клуб уже выбран. Никлас принял решение, я удивлюсь, если он передумает.
У нас не было переговоров с "Баварией", только обсуждение на словах. Мы встретились, поговорили об этом, и я тогда дал понять, что игрок думает, продлевает контракт или нет. Дело было не в деньгах.
Дело совершенно не касается денег. Я говорил с Хасаном Салихамиджичем о возможном продлении, это было поздней осенью прошлого года – за шесть или семь месяцев до окончания контракта Зюле.
К тому времени Зюле уже принял решение и сказал мне: "Я хочу попробовать что-то новое", – сказал агент.
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