Бавария не знала где находится Зюле, когда игрок подписывал контракт с Боруссией

Защитник "Баварии" Никлас Зюле в тайне от руководства мюнхенцев вел переговоры с "Боруссией", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Клуб не знал где находится 26-летний немец.

Bayern didn't know about Niklas Süle's destination until today. Borussia Dortmund informed them today that the defender has signed a contract [Bild] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 7, 2022

"Бавария" узнала о переговорах защитника уже от представителей "Боруссии", которые сообщили мюнхенцам, что футболист уже подписал контракт.

Напомним, что Никлас Зюле сегодня, 7 февраля, официально подписал контракт с дортмундской "Боруссией". Защитник будет получать 10 миллионов евро в год и подпишет контракт на 4 года.