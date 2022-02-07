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Бавария не знала где находится Зюле, когда игрок подписывал контракт с Боруссией

Германия
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Бавария не знала где находится Зюле, когда игрок подписывал контракт с Боруссией

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

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Защитник "Баварии" Никлас Зюле в тайне от руководства мюнхенцев вел переговоры с "Боруссией", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Клуб не знал где находится 26-летний немец.

"Бавария" узнала о переговорах защитника уже от представителей "Боруссии", которые сообщили мюнхенцам, что футболист уже подписал контракт.

Напомним, что Никлас Зюле сегодня, 7 февраля, официально подписал контракт с дортмундской "Боруссией". Защитник будет получать 10 миллионов евро в год и подпишет контракт на 4 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Никлас Зюле
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