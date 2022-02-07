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Бавария не знала где находится Зюле, когда игрок подписывал контракт с Боруссией
Не хочет играть оставшиеся полгода, которые остались по контракту?
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Защитник "Баварии" Никлас Зюле в тайне от руководства мюнхенцев вел переговоры с "Боруссией", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Клуб не знал где находится 26-летний немец.
Bayern didn't know about Niklas Süle's destination until today. Borussia Dortmund informed them today that the defender has signed a contract [Bild]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 7, 2022
"Бавария" узнала о переговорах защитника уже от представителей "Боруссии", которые сообщили мюнхенцам, что футболист уже подписал контракт.
Напомним, что Никлас Зюле сегодня, 7 февраля, официально подписал контракт с дортмундской "Боруссией". Защитник будет получать 10 миллионов евро в год и подпишет контракт на 4 года.
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