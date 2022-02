Бавария не знала где находится Зюле, когда игрок подписывал контракт с Боруссией

Защитник "Баварии" Никлас Зюле в тайне от руководства мюнхенцев вел переговоры с "Боруссией", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Клуб не знал где находится 26-летний немец.

Bayern didn't know about Niklas Süle's destination until today. Borussia Dortmund informed them today that the defender has signed a contract [Bild]