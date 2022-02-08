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Нойер пропустит минимум 4 недели после операции на колене

Германия
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Операция уже состоялась, теперь процесс восстановления

Нойер пропустит минимум 4 недели после операции на колене

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер может пропустить до 4 недель из-за восстановления после операции на мениске, сообщает Sport1.de. Реабилитационный процесс может затянуться до 6 недель.

Сообщается, что Мануэль вряд-ли сможет вернуться полностью готовым в строй раньше начала апреля. Свен Ульрайх уже готов заменить первого номера "мюнхенцев".

"Я по-прежнему считаю Мануэля Нойера лучшим вратарем в мире. Конечно, если он вылетит, нам будет нелегко. С другой стороны, мы видели в прошлом, что Свен Ульрайх превосходно подменял его", – заявил во вторник президент "Баварии" Герберт Хайнер.

В последний раз Нойер выбывал больше чем на месяц в апреле 2019 года. Вратарь пропустил 6 матчей "Баварии" с 15 апреля по 19 мая.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Свен Ульрайх
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Источник:
sport1.de

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