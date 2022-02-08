Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер пропустит минимум 4 недели после операции на колене
Операция уже состоялась, теперь процесс восстановления
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер может пропустить до 4 недель из-за восстановления после операции на мениске, сообщает Sport1.de. Реабилитационный процесс может затянуться до 6 недель.
Sieht sehr gut aus, @Manuel_Neuer! ???? Weiterhin gute Besserung! ❤️????#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/aS7zVDpHIf— FC Bayern München (@FCBayern) February 8, 2022
Сообщается, что Мануэль вряд-ли сможет вернуться полностью готовым в строй раньше начала апреля. Свен Ульрайх уже готов заменить первого номера "мюнхенцев".
"Я по-прежнему считаю Мануэля Нойера лучшим вратарем в мире. Конечно, если он вылетит, нам будет нелегко. С другой стороны, мы видели в прошлом, что Свен Ульрайх превосходно подменял его", – заявил во вторник президент "Баварии" Герберт Хайнер.
В последний раз Нойер выбывал больше чем на месяц в апреле 2019 года. Вратарь пропустил 6 матчей "Баварии" с 15 апреля по 19 мая.
Популярное сейчас
- Швеция лидирует, Нидерланды - вторые, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Разыграли как по нотам. ВИДЕО голевой комбинации Динамо, в которой было два паса пятой
- Томас Мюллер может отправиться в АПЛ
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду