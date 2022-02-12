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Холанд может начать сотрудничество с Adidas
Привлекательная пропозиция
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный бренд Adidas заинтересован в подписании контракта с форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.
На прошлой неделе руководство компании провело непубличную встречу с норвежцем. Представители Adidas пытались убедить нападающего стать ее лицом.
Также к переговорам привлекли экс-тренера "Реала" Зинедина Зидана, чтобы повлиять на решение футболиста. Как известно, коуч уже давно является представителем бренда.
Кроме этого, встречу посетил испанский нападающий Мичу. Он был кумиром Холанда в детстве. Присутствовали также отец игрока, Альф-Инге, и юрист Рафаэл Пимьента.
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