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Холанд может начать сотрудничество с Adidas

Германия
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Привлекательная пропозиция

Холанд может начать сотрудничество с Adidas

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный бренд Adidas заинтересован в подписании контракта с форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

На прошлой неделе руководство компании провело непубличную встречу с норвежцем. Представители Adidas пытались убедить нападающего стать ее лицом.

Также к переговорам привлекли экс-тренера "Реала" Зинедина Зидана, чтобы повлиять на решение футболиста. Как известно, коуч уже давно является представителем бренда.

Кроме этого, встречу посетил испанский нападающий Мичу. Он был кумиром Холанда в детстве. Присутствовали также отец игрока, Альф-Инге, и юрист Рафаэл Пимьента.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зинедин Зидан Адидас Эрлинг Холанд
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