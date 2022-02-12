Холанд может начать сотрудничество с Adidas

Спортивный бренд Adidas заинтересован в подписании контракта с форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

На прошлой неделе руководство компании провело непубличную встречу с норвежцем. Представители Adidas пытались убедить нападающего стать ее лицом.

Также к переговорам привлекли экс-тренера "Реала" Зинедина Зидана, чтобы повлиять на решение футболиста. Как известно, коуч уже давно является представителем бренда.

Кроме этого, встречу посетил испанский нападающий Мичу. Он был кумиром Холанда в детстве. Присутствовали также отец игрока, Альф-Инге, и юрист Рафаэл Пимьента.