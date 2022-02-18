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Бавария контактирует с агентом полузащитника Аякса

Германия
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Голландская кузня талантов продолжает выпускать талантливых игроков

Бавария контактирует с агентом полузащитника Аякса

Фото: twitter.com/AFCAjax

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Полузащитник "Аякса" Раяан Гравенберх стал трансферной целью "Баварии", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Майка Вервея. "Мюнхенцы" не одни интересуются голландцем.

Тем не менее, сейчас "Бавария" тот клуб, который больше остальных сконцентрирован на переходе игрока.

Сообщается, что игрок полностью осознает, что он получит от переезда в Мюнхен.

В этом сезоне Райан провел за "Аякс" 29 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 35 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Раян Гравенберх
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