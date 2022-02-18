Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария контактирует с агентом полузащитника Аякса
Голландская кузня талантов продолжает выпускать талантливых игроков
Фото: twitter.com/AFCAjax
Полузащитник "Аякса" Раяан Гравенберх стал трансферной целью "Баварии", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Майка Вервея. "Мюнхенцы" не одни интересуются голландцем.
Ryan Gravenberch's management is already in contact with FC Bayern and the player himself already knows what he can earn there. Bayern is the club that is most concrete for Gravenberch right now [@MikeVerweij via @TheEuropeanLad] pic.twitter.com/MnGAXeeL6b— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 18, 2022
Тем не менее, сейчас "Бавария" тот клуб, который больше остальных сконцентрирован на переходе игрока.
Сообщается, что игрок полностью осознает, что он получит от переезда в Мюнхен.
В этом сезоне Райан провел за "Аякс" 29 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Шахтёр сыграет с Астаной, у Динамо матч с Пахтакором. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом из Армении
- Оринчак вернулся в Прикарпатье, Краматорск подписал двоих. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Левандовский: Люди не смотрят матчи целиком - только обзоры. Если нападающий не забивает, то это замечают в первую очередь
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО