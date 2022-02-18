Бавария контактирует с агентом полузащитника Аякса

Полузащитник "Аякса" Раяан Гравенберх стал трансферной целью "Баварии", сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Майка Вервея. "Мюнхенцы" не одни интересуются голландцем.

Ryan Gravenberch's management is already in contact with FC Bayern and the player himself already knows what he can earn there. Bayern is the club that is most concrete for Gravenberch right now [@MikeVerweij via @TheEuropeanLad] pic.twitter.com/MnGAXeeL6b — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 18, 2022

Тем не менее, сейчас "Бавария" тот клуб, который больше остальных сконцентрирован на переходе игрока.

Сообщается, что игрок полностью осознает, что он получит от переезда в Мюнхен.

В этом сезоне Райан провел за "Аякс" 29 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 35 миллионов евро.