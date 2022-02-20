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Герта – РБ Лейпциг 1:6. Быки остро отреагировали на красный цвет

Германия
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После удаления Кемпфа гостей прорвало

Герта – РБ Лейпциг 1:6. Быки остро отреагировали на красный цвет

Фото: Getty Images

Новина українською

Бундеслига, 23-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

"Герта" – "РБ Лейпциг" 1:6

Голы: Йоветич (48) – Хенрикс (20), Нкунку (64, пен, 67), Ольмо (74), Хайдара (81), Поульсен (88)

"Герта": Шволов – Бьеркан, Кемпф, Гехтер, Пекарик – Дарида, Аскасибар, Тузар – Бельфодиль (Каде, 76), Йоветич (Маолида, 70), Рихтер (Зельке, 76)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан (Клостерман, 46) – Хайдара – Собослаи (Ольмо, 60), Форсберг (Лаймер, 60), Хенрикс (Адамс, 80), Мукиеле – Нкунку (Силва, 70), Поульсен

Предупреждения: Рихтер (25), Аскасибар (85) – Гвардиол (34), Нкунку (64), Хайдара (84)

Удаление: Кемпф (62)

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В статье: Герта (Берлин) РБ Лейпциг
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