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Герта – РБ Лейпциг 1:6. Быки остро отреагировали на красный цвет
После удаления Кемпфа гостей прорвало
Фото: Getty Images
Бундеслига, 23-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
"Герта" – "РБ Лейпциг" 1:6
Голы: Йоветич (48) – Хенрикс (20), Нкунку (64, пен, 67), Ольмо (74), Хайдара (81), Поульсен (88)
"Герта": Шволов – Бьеркан, Кемпф, Гехтер, Пекарик – Дарида, Аскасибар, Тузар – Бельфодиль (Каде, 76), Йоветич (Маолида, 70), Рихтер (Зельке, 76)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан (Клостерман, 46) – Хайдара – Собослаи (Ольмо, 60), Форсберг (Лаймер, 60), Хенрикс (Адамс, 80), Мукиеле – Нкунку (Силва, 70), Поульсен
Предупреждения: Рихтер (25), Аскасибар (85) – Гвардиол (34), Нкунку (64), Хайдара (84)
Удаление: Кемпф (62)
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