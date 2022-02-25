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"Не могу поверить в то, что происходит". Мюллер призывает остановить войну в Украине

Германия
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Томас опубликовал сторис, вспомнив поединок в Киеве

"Не могу поверить в то, что происходит". Мюллер призывает остановить войну в Украине

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на вторжение российских войск в Украину.

"Всего три месяца назад мы играли в Киеве. Все еще не могу поверить в то, что происходит. Остановите войну", - Томас опубликовал сторис, вспомнив поединок с киевским "Динамо" в Украине.

"Не могу поверить в то, что происходит". Мюллер призывает остановить войну в Украине - изображение 1

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 11:36
Было бы не плохо чтобы ведущие футболисты мира бойкотировали все турниры пока УЕФ и ФИФА якорь не поднимет.
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