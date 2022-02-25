"Не могу поверить в то, что происходит". Мюллер призывает остановить войну в Украине

Нападающий "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на вторжение российских войск в Украину.

"Всего три месяца назад мы играли в Киеве. Все еще не могу поверить в то, что происходит. Остановите войну", - Томас опубликовал сторис, вспомнив поединок с киевским "Динамо" в Украине.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.