Сикан отдал победный ассист в добавленное время за Ганзу. Видео

Украинский нападающий Даниил Сикан вышел на замену на 68 минуте матча "Ганзы Росток" против "Шальке 04" при счете 3:2. Спустя несколько минут "Шальке" сравняли счет, 3:3. Однако, на 6 добавленной минуте Даниил отдал ассист, который стал победным.

????️ Stop what you're doing right now and feast your eyes on this SEVEN goal #Bundesliga2 thriller between @S04_EN and @HansaRostock which featured a 90+5th minute winner! ???????? pic.twitter.com/JuSBaUCBXB