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Сикан отдал победный ассист в добавленное время за Ганзу. Видео
На 90+6 минуте обыграли Шальке
Фото: BILD
Украинский нападающий Даниил Сикан вышел на замену на 68 минуте матча "Ганзы Росток" против "Шальке 04" при счете 3:2. Спустя несколько минут "Шальке" сравняли счет, 3:3. Однако, на 6 добавленной минуте Даниил отдал ассист, который стал победным.
????️ Stop what you're doing right now and feast your eyes on this SEVEN goal #Bundesliga2 thriller between @S04_EN and @HansaRostock which featured a 90+5th minute winner! ???????? pic.twitter.com/JuSBaUCBXB— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 5, 2022
Матч против "Шальке" был пятым для Даниила в составе "Ганзы". Ранее он уже успел 1 раз выйти в стартовом составе, а также трижды появиться с замены. Этот ассист – второе результативное действие Сикана, ранее он уже забивал гол "Дармштадту".
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