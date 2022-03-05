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Сикан отдал победный ассист в добавленное время за Ганзу. Видео

Германия
(2 голосов)

На 90+6 минуте обыграли Шальке

Сикан отдал победный ассист в добавленное время за Ганзу. Видео

Фото: BILD

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий Даниил Сикан вышел на замену на 68 минуте матча "Ганзы Росток" против "Шальке 04" при счете 3:2. Спустя несколько минут "Шальке" сравняли счет, 3:3. Однако, на 6 добавленной минуте Даниил отдал ассист, который стал победным.

Матч против "Шальке" был пятым для Даниила в составе "Ганзы". Ранее он уже успел 1 раз выйти в стартовом составе, а также трижды появиться с замены. Этот ассист – второе результативное действие Сикана, ранее он уже забивал гол "Дармштадту".

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
05.03.2022 в 18:22
Красава Продолжай в том же духе
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
05.03.2022 в 18:21
Молодчина
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+3
0

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