Бундеслига, 25-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Боруссия" М 3:2

Голы: Эндо (38), Фюрих (51), Калайджич (83) – Плеа (14), Тюрам (35)

"Штутгарт": Мюллер – Соса, Ито, Антон, Мавропанос – Фюрих (Фёрстер, 90), Каразор, Эндо – Мармуш (Кулибали, 89), Калайджич, Томаш (Эглофф, 90+4)

"Боруссия" М: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Скалли – Коне (Эмболо, 72), Крамер – Плеа (Нец, 85), Нойхаус, Хофманн – Тюрам

Предупреждения: Антон (54) – Бенсебаини (27), Скалли (81)

"Штутгарт" добыл героическую победу над Гладбахом, проигрывая 0:2 к 35-й минуте встречи. Невероятная виктория команды Пеллегрино Матараццо стала для них первой в Бундеслиге за последние 3 месяца. "Швабы" остаются на предпоследней строчке, но теперь выход из зоны вылета кажется реальной задачей. "Боруссия" же стандартно провалилась во второй половине и находится всего в 5 пунктах от их сегодняшних соперников.

Блестящая форма Алассана Плеа, казалось, была обязана подарить победу гостям. Француз даже с позиции вингера вновь отметился двумя результативными действиями. На прошлых выходных два ассиста Плеа принесли ничью с "Вольфсбургом" (2:2), а сегодня позволила повести в два мяча к середине первой половины. Сначала гол на 14-й минуте после изящной стеночки с Нойхаусом, а затем идеальный прострел на Тюрама, и счёт уже 0:2.

Сразу после этого гости бросили играть, и тут же позволили один мяч отыграть. Ватару Эндо дали спокойно пробить из пределов штрафной, и японец тут же огорчил Зоммера. А после перерыва включился Саша Калайджич – форвард, которого так не хватало "швабам" все эти месяцы. После удара австрийского таргетмена Фюриха на 51-й минуте оставалось только попасть по пустым воротам.

А в концовке сыграла старая добрая связка Борна Соса – Саша Калайджич. Навес хорвата и шикарный выстрел Калайджича на три очка. В этом году Соса отдал две передачи, и обе на Калайджича. Не было австрийца, молчал и кросс Сосы.