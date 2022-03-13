Бундеслига. Дортмунд приближается к Баварии, Айнтрахт справился с новичком

"Боруссия" столкнулась с некоторыми затруднениями в матче против безобидной "Арминии". Минимальную победу команде Марко Розе принёс единственный мяч Мариуса Вольфа. Таким образом Дортмунд пользуется осечкой "Баварии", и приближается к бессменному чемпиону на дистанцию в 7 очков (4 по потерянным). Гости после 4 поражений в 5 последних турах остаются в опасной близости от зоны вылета (2 пункта отрыва).

Марко Розе сегодня пришлось здорово поломать голову со стартовым составом. Отсутствовала вся стартовая линия обороны, капитан Марко Ройс, а Эрлинг Холанд смог выйти лишь на заключительные полчаса. Кадровый кризис не помешал "Боруссии" полностью переиграть соперника, но плохая реализация едва не стоила Дортмунду очков.

В отсутствии лидеров "Боруссию" часто в этом сезоне выручает Торган Азар, и сегодняшний вечер на "Сигнал Идуна Парк" не стал исключением. Помимо ассиста бельгиец отдал ещё две передачи под удар, собрал на себе три фола, исполнил половину точных кроссов команды (3/6) и ни разу не ошибся при длинных переводах (4/4). Лучший из Азаров?

Бундеслига, 26-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Арминия" 1:0

Гол: Вольф (21)

"Боруссия": Кобель – Шульц, Понгранчич, Джан, Пасслак (Малони, 85) – Витсель, Дауд – Беллингем, Азар (Рейна, 63), Вольф (Брандт, 70) – Мален (Холанд, 63)

"Арминия": Ортега – Белло, Андраде, Пайпер, Брюннер – Василиадис, Шепф – Хак (Клос, 77), Окугава, Виммер (Инс, 90) – Ласме

Предупреждения: Джан (46) – Брюннер (19)

Помучался с результатом и "Айнтрахт". "Орлы" также минимально обыграли дерзкого новичка Бундеслиги "Бохум", которые обитали по соседству в середине турнирной таблицы. Команде Оливера Гласнера удалось перевернуть игру на старте второго тайма, за 6 минут отыгравшись и даже выйдя вперёд. "Несгибаемым" в очередной раз не повезло с автоголом уже в первой атаке после перерыва, а затем их добил Камада. 2:1.

"Айнтрахт" побеждает во втором туре кряду и немного подбирается к зоне еврокубков, хоть шансов и мало. "Бохум" с 9-очковым отрывом от зоны вылета счастливо обитает на 11-й строчке.

Франкфурт, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Бохум" 2:1

Голы: Машович (46, автогол), Камада (52) – Полтер (19)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Тута – Костич (Хауге, 80), Соу, Якич (Хрустич, 87), Кнауфф – Камада, Линдстрём (Ленц, 72) – Борре (Пасиенсия, 87)

"Бохум": Риман – Стафилидис, Белла-Кочап, Машович, Бокхорн – Лосилла – Холтманн (Локадия, 61), Остерхаге (Пантович, 60), Реджбечай (Лёвен, 77), Асано (Антви-Аджей, 60) – Полтер

Предупреждения: Соу (25), Борре (73) – Лосилла (29), Остерхаге (45), Бокхорн (65)