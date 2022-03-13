Бундеслига, 26-й тур

Гройтер, "Шпортпарк Ронхоф"

"Гройтер" – "РБ Лейпциг" 1:6

Голы: Левелинг (4) – Силва(17), Форсберг (32), Лаймер (34), Хенрикс (45), Симакан (58), Нкунку (69)

"Гройтер": Линде – Виллемс (Иттер, 46), Виргевер, Бауэр (Аста, 75), Мейерхефер – Кристиансен – Грин (Тилльманн, 46), Сегуин (Рашль, 74) – Нильсен (Абиама, 74) – Левелинг, Хргота

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол (Хальстенберг, 59), Орбан, Симакан – Анхелиньо (Новоа, 70), Хайдара (Собослаи, 59), Лаймер (Адамс, 78), Хенрикс – Форсберг – Нкунку (Поульсен, 71), Силва

Предупреждение: Виллемс (23), Абиама (87)

"РБ Лейпциг" на выезде растерзал несчастный "Гройтер", вернувшись в зону Лиги Чемпионов. "Фрайбург" и "Хоффенхайм" идут с "быками" ноздря в ноздрю, также имея по 44 очка после 26 туров, однако по разнице мячей именно команда Доменико Тедесо идётт в топ-4. Их безнадёжный сегодняшний оппонент продолжает барахтаться на дне, преодолев отметку в 70 пропущенных мячей в рекордные сроки.

Джейми Левелинг не без доли удачи вывел "Гройтер" вперёд уже на четвертой минуте. "Быки" отреагировали на эту красную тряпку как им и подобает – за полчаса до перерыва хозяева в ответ получили 4 мяча в свои ворота. РБ блистательно играл на переходах, а особенно лихо выглядел левый фланг Анхелиньо и Нкунку, регулярно смещавшегося ближе к краю. До перерыва парочка записала по два ассиста: Силва как истинный криш(ти)наит зарядил со второго этажа, Форсберг положил издали, Лаймер завершил абсолютно бесподобную контратаку изящным перебросом, а гол Хенрикса наверняка бы порадовал Антонио Конте - один вингбек навешивает, другой замыкает.

Во второй половине гости добавили ещё два мяча. Симакан тоже решил поучаствовать в празднике голом со стандарта, а Форсберг вспомнил молодость, прошёл защитника и лихо разрезал оборону "Гройтера" пасом на Нкунку, отличившегося голом, и третьим результативным действием за сегодня. За сезон у Кристофера такое случается уже в пятый раз, а во всех турнирах у француза уже сумасшедшие 26+10. Ох уж этот "Лейпциг" Тедеско, ох уж этот Нкунку. В последние 20 минут наставник снял своих главных героев, и "Гройтер" наконец выдохнул.