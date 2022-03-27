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Спортдир Баварии: Германия богата на таланты, и мы за ними всеми следим. Для Баварии важна немецкая раздевалка

Германия
(3 голосов)

Мюнхенцы продолжают собирать самых талантливых игроков страны

Спортдир Баварии: Германия богата на таланты, и мы за ними всеми следим. Для Баварии важна немецкая раздевалка

Фото: Bavarian Football Works

UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал в интервью о подходе немецкого гранда к селекции молодых игроков:

"Германия все еще богата на таланты, мы за ними всеми следим. Для "Баварии" важна сильная немецкая раздевалка. Это часть нашей истории и идентичности. Это причина, по которой мы так пристально следим за немецким рынком.

Однако, сегодня футбол глобален, и "Бавария" должна соответствующе реагировать. Мы постоянно пребываем в топ-3-4 команд европейского футбола последние 10 лет. Мы хотим удержаться на этом уровне, и для этого нам нужны молодые иностранцы, которых мы также будем развивать

Для некоторых аренда самый верный путь, для других – тренировки с профессионалами и игры в Региональлиге по выходным. Мы таким образом подняли до уровня Бундеслиги больше игроков, чем какой-либо другой клуб".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Хасан Салихамиджич
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