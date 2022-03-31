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Барселона хочет купить лидера Лейпцига в 2023 году

Германия
(1 голосов)

Слухи о возможном трансфере звучат уже давно

Барселона хочет купить лидера Лейпцига в 2023 году

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Барселона" все ещё заинтересована в услугах нападающего "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает AS. Полуфиналиста Евро в составе сборной Испании хотят привезти в Каталонию в 2023 году.

Сообщается, что в каталонском клубе считают, что подписание игрока может стать важной частью перестройки команды. Помешают проведению сделки в этом сезоне высокие запросы "Лейпцига" – 60 миллионов евро.

"Барселона" же планирует подписать нападающего летом 2023, когда по контракту у игрока останется всего 1 год. Это смягчит условия с немецкой стороны.

В этом сезоне Ольмо провел за "Лейпциг" 18 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 45 миллионов евро.

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В статье: Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
as.com

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