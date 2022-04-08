Вина Баварии не установлена. Спортивный суд отклонил протест Фрайбурга

Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) отклонил апелляцию "Фрайбурга" на результат матча 28-го тура Бундеслиги с "Баварией" (1:4).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в концовке встречи после двойной замены "мюнхенцы" около 20 секунд отыграли с двенадцатью игроками на поле. Хозяева поля провели в численном преимуществе меньше минуты, после консультаций арбитр принял решение продолжить игру.

Отмечается, что "Бавария" не может нести ответственность за случившееся, поскольку это вина судьи, который не выполнил свои инспекционные обязанности.

Клуб из Фрайбурга может подать апелляцию на решение DFB в течение одного рабочего дня.