Баварии могут засчитать техническое поражение. Команда 20 секунд играла с 12 игроками на поле. Фото

На 85 минуте матча Бундеслиги между "Баварией" и "Фрайбургом" после двойной замены хозяева около 20 секунд отыграли с двенадцатью игроками на поле. Марсель Забитцер и Никлас Зюле вышли вместо Корентена Толиссо и Кингсли Комана.

Последний не сразу покинул поле, и команда около 20 секунд продолжала играть с двенадцатым игроком на поле. Спустя это время арбитр заметил ошибку и остановил игру. После обсуждений было принято решение доиграть матч.

Если "Фрайбург" подаст апелляцию в следующие два дня, то "Баварии" может быть засчитано техническое поражение. Сейчас "Мюнхен" идет на первом месте в Бундеслиге с отрывом в 9 очков от второго места.