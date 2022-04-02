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Баварии могут засчитать техническое поражение. Команда 20 секунд играла с 12 игроками на поле. Фото
Обидная ошибка мюнхенцев
Фото: Bayern Strikes
На 85 минуте матча Бундеслиги между "Баварией" и "Фрайбургом" после двойной замены хозяева около 20 секунд отыграли с двенадцатью игроками на поле. Марсель Забитцер и Никлас Зюле вышли вместо Корентена Толиссо и Кингсли Комана.
Последний не сразу покинул поле, и команда около 20 секунд продолжала играть с двенадцатым игроком на поле. Спустя это время арбитр заметил ошибку и остановил игру. После обсуждений было принято решение доиграть матч.
Если "Фрайбург" подаст апелляцию в следующие два дня, то "Баварии" может быть засчитано техническое поражение. Сейчас "Мюнхен" идет на первом месте в Бундеслиге с отрывом в 9 очков от второго места.
Como no te va matar el Bayern si juega con 12…— Andres Agulla (@aagulla_espn) April 2, 2022
Hubo una confusión con el ingreso de Sule y por 20 segundos Bayern jugó con uno más…. pic.twitter.com/6g7qxARq3t
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