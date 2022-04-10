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Бундеслига. Петерсен оставляет Фрайбург в гонке за ЛЧ

Германия
(1 голосов)

Суперсаб Нильс Петерсен снова выручил свою команду

Бундеслига. Петерсен оставляет Фрайбург в гонке за ЛЧ

Фото: Getty Images

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Бундеслига. 29-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Фрайбург" 1:2

Голы: Костич (54) – Грифо (27), Петерсен (69)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Тута – Костич, Соу (Якич, 31), Роде (Камада, 76), Кнауфф (Хрустич, 76) – Хауге, Линдстрём – Борре (Пасиенсия, 63)

"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек, Линхарт, Кюблер (Шмид, 82) – Грифо (Хаберер, 88) , Хефлер, Эггештайн, Саллаи (Петерсен, 61) – Хелер (К. Шлоттербек, 61) – Демирович (Чон, 61)

Предупреждения: Хинтереггер (45+4) – Демирович (45+4), Линхарт (83)

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Фрайбург
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