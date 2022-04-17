Бундеслига, 30-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Собослаи (69)

Байер: Градецки - Инкапье (Азмун, 88), Тапсоба, Та (Демирбай, 74) - Баккер, Арангис, Паласиос (Паулиньо, 74), Андрих (Аларио, 80), Коссуну – Шик, Диаби

РБ Лейпциг: Гулачи - Гвардиол, Орбан, Клостерман - Хальстенберг (Анхелиньо, 73), Собослаи, Адамс (Хенрикс, 83), Форсберг (Ольмо, 58), Мукиеле – Поульсен (Лаймер, 58), Силва (Нкунку, 46)

Предупреждения: Инкапье (48), Андрих (72) – Гвардиол (36)

Встреча "Байера" и "РБ Лейпцига" на бумаге обещала настоящий футбольный спектакль. Две самые яркие и успешные команды Бундеслиги в 2022-м году, убийственный Патрик Шик и взрывоопасный Кристофер Нкунку, и все это приправлено интригой в борьбе за Лигу Чемпионов.

На деле же мы получили на редкость аккуратный матч двух команд, в планы которых в первую очередь входило ни при каких обстоятельствах не проиграть. Немало красок было потеряно как по вине осторожных тренеров, так и с отсутствием всех сильнейших исполнителей. "Байер" без травмированного Фло Виртца потерял часть своей магии, а беда сразу с тремя правыми фулбеками наложила немало тактических ограничений для Херардо Сеоане.

Доменико Тедеско же продолжает демонстрировать чудеса лоад-менеджмента, граничащие с откровенной наглостью. Нкунку, Ольмо, Анхелиньо. Тренер явно делает ставку на Лигу Европы и не стесняется оставлять своих звёзд на лавке для запасных. А ведь четвертая строчка ещё не гарантирована, но на матчи с прямыми конкурентами "Хоффенхаймом" и "Байером" выходят старик Юси Поульсен, Хальстенберг проводит свои первые матчи в сезоне, Форсбергу доверяется роль главного дирижёра. И самое поразительное, что это доверие всем игрокам окупается.

Клопп дерзко ротирует в этом сезоне, но чтобы оценить работу Тедеско, придётся обратиться к миру баскетбола. Стив Кэрр из "Голден Стейт" на первую игру плей-офф выпускает свою главную звезду Стэфа Карри с лавки, а откровенный резервист Неманья Бьелица выходит играть против главной звезды соперника Николы Йокича, и задаёт тому кучу неудобных вопросов. Только вот Кэрр работает со своей командой девятый год. А Тедди прижился со своей командой за кратчайшие сроки, и это поражает.

После скучнейшего первого тайма Тедеско бросил в бой Нкунку и всех остальных. И дождавшись едва ли не первой ошибки соперника, РБ тут же открыл счёт. Коссуну (вынужденный правый вингбек) отдал неудачный пас на своей половине, и Нкунку с Собослаи показали своё феноменальное взаимопонимание, оформив гол для венгра. Сеоане в ответ бросил в бой всех форвардов, которых сумел отыскать на лавке запасных, но Азмун с Аларио скорее мешали Шику, нежели несли угрозу. Патрик успел под занавес пару раз пульнуть мяч выше ворот, но на этом и закончили.

0:1. "Лейпциг" увозит с "БайАрены" три очка, прогнав сегодняшних соперников с третьей строчки. "Байеру" не надо быть очень бдительным – самонадеянный "Фрайбург" всего в одном пункте от "фармацевтов", и Кристиан Штрайх спит и видит, как на десятом году своего правления выводит свою скромную команду в ЛЧ.