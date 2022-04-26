Бавария не спешит вести переговоры с Левандовским из-за Холанда

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в начале марта провел встречу на несколько часов с нападающим "Боруссии" Дортмунд Эрлингом Холандом у себя дома, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Hasan Salihamidžić had an hour-long meeting with Erling Haaland in the beginning of March, reportedly in Salihamidžić's home. Haaland was in Munich for several days at the time, and Bayern took advantage of the opportunity. The club did not deny the meeting when asked [Bild] pic.twitter.com/9d1dzptbG9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 26, 2022

Сообщается, что тогда Холанд провел в Мюнхене несколько дней, и "Бавария" воспользовалась этим чтобы провести переговоры.

Также в начале марта генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан летал в Монако на встречу с агентом Мино Райолой, который является агентом норвежца.

Встреча подавалась, будто на ней обсуждались только потенциальные сделки по другим клиентам Райолы – Мазрауи и Гравенберху из "Аякса". Тем не менее, вопрос о будущем Холанда тоже был затронут.

Отмечается, что "Бавария" не начинает переговоры с Левандовским о новом контракте как раз из-за Холанда.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 25 голов и отдал 8 голевых передач в 27 матчах за "Боруссию". Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.