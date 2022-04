Бавария не спешит вести переговоры с Левандовским из-за Холанда

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в начале марта провел встречу на несколько часов с нападающим "Боруссии" Дортмунд Эрлингом Холандом у себя дома, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Hasan Salihamidžić had an hour-long meeting with Erling Haaland in the beginning of March, reportedly in Salihamidžić's home. Haaland was in Munich for several days at the time, and Bayern took advantage of the opportunity. The club did not deny the meeting when asked [Bild] pic.twitter.com/9d1dzptbG9