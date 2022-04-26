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Бавария не спешит вести переговоры с Левандовским из-за Холанда

Германия
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Мюнхен готовит первый супер-трансфер?

Бавария не спешит вести переговоры с Левандовским из-за Холанда

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в начале марта провел встречу на несколько часов с нападающим "Боруссии" Дортмунд Эрлингом Холандом у себя дома, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Сообщается, что тогда Холанд провел в Мюнхене несколько дней, и "Бавария" воспользовалась этим чтобы провести переговоры.

Также в начале марта генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан летал в Монако на встречу с агентом Мино Райолой, который является агентом норвежца.

Встреча подавалась, будто на ней обсуждались только потенциальные сделки по другим клиентам Райолы – Мазрауи и Гравенберху из "Аякса". Тем не менее, вопрос о будущем Холанда тоже был затронут.

Отмечается, что "Бавария" не начинает переговоры с Левандовским о новом контракте как раз из-за Холанда.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 25 голов и отдал 8 голевых передач в 27 матчах за "Боруссию". Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Эрлинг Холанд
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