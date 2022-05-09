Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс раскупают. Бавария договорилась о трансфере полузащитника аяксидов
Сначала тренер, теперь лидеры
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Бавария" договорилась о трансфере полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха, сообщает Николо Скира. 19-летний нидерландец будет получать 4,5 миллиона евро в год.
???? Done Deal and confirmed! Ryan #Gravenberch to #BayernMunich from #Ajax. Contract until 2027 (€4,5M/year + bonuses). #transfers https://t.co/fVTEzd0KAl— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 9, 2022
Сообщается, что контракт хавбека будет рассчитан до 2027 года. Также поверх тех 4,5 миллионов подразумевается бонусная часть.
Отмечалось, что "Бавария" не готова отдавать за Гравенберха более 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Гравенберх провел 42 матча за "Аякс", забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Госспецсвязь рассказала, почему отключили каналы Прямой, Эспрессо и 5 от "Единого марафона"
- Вингер Шахтера подколол россиян за парад в москве без авиации
- Один из лучших наших летчиков. Погиб заместитель командующего ВМС Украины по авиации
- Эпопея завершена. Холанд определился с клубом, в котором продолжит карьеру
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли