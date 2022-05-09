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Аякс раскупают. Бавария договорилась о трансфере полузащитника аяксидов

Германия
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Сначала тренер, теперь лидеры

Аякс раскупают. Бавария договорилась о трансфере полузащитника аяксидов

Фото: twitter.com/AFCAjax

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"Бавария" договорилась о трансфере полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха, сообщает Николо Скира. 19-летний нидерландец будет получать 4,5 миллиона евро в год.

Сообщается, что контракт хавбека будет рассчитан до 2027 года. Также поверх тех 4,5 миллионов подразумевается бонусная часть.

Отмечалось, что "Бавария" не готова отдавать за Гравенберха более 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Гравенберх провел 42 матча за "Аякс", забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Райан Гравенберх
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