Аякс раскупают. Бавария договорилась о трансфере полузащитника аяксидов

"Бавария" договорилась о трансфере полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха, сообщает Николо Скира. 19-летний нидерландец будет получать 4,5 миллиона евро в год.

Сообщается, что контракт хавбека будет рассчитан до 2027 года. Также поверх тех 4,5 миллионов подразумевается бонусная часть.

Отмечалось, что "Бавария" не готова отдавать за Гравенберха более 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Гравенберх провел 42 матча за "Аякс", забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.