Аякс раскупают. Бавария договорилась о трансфере полузащитника аяксидов

"Бавария" договорилась о трансфере полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха, сообщает Николо Скира. 19-летний нидерландец будет получать 4,5 миллиона евро в год.

???? Done Deal and confirmed! Ryan #Gravenberch to #BayernMunich from #Ajax. Contract until 2027 (€4,5M/year + bonuses). #transfers https://t.co/fVTEzd0KAl