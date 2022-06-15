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Раздражает эгоизм поляка. У Левандовского конфликт с атакующим футболистом Баварии
Еще одна причина для ухода
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У Роберта Левандовский испортились отношения с другой звездой "Баварии" - Лероем Сане. Об этом передает Sport1.de.
По данным источника, немецкого вингера не устраивал эгоизм поляка во время матчей, который редко играл на партнеров. Они плохо взаимодействовали в играх и на тренировках.
Также источник уверяет, что в "Баварии" верят в трансфер Садио Мане. Он должен будет исправить проблемы на поле, особенно что касается Лероя Сане.
Сам Левандовский, напомним, может оказаться в "Барсе". Поляк лично заявил о желании ухода из "Баварии".
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