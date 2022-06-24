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Действующий победитель Лиги Европы завершил игровую карьеру в 29 лет

Германия
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Футболист подвергся критики из-за связей с правым политиком

Действующий победитель Лиги Европы завершил игровую карьеру в 29 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Айнтрахта" и сборной Австрии Мартин Гинтереггер принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 29 лет.

Во время личной встречи он попросил руководство клуба освободить его от контракта, который действовал до 2024 года. После интенсивных обсуждений с игроком и его агентом Кристианом Сандом, а также после консультации с главным тренером Оливером Гласнером, руководство выполнило эту просьбу.

Решение Гинтереггер принял после того, как он столкнулся с критикой за организацию футбольного турнира в Австрии с правым политиком Генрихом Зиклем. Они вместе профинансировали проведение соревнований и сделали совместные фотографии.

"За последние несколько недель вокруг "Кубок Гинти", который я организовал сердцем, душой и с чистой совестью, возник ряд вопросов, последствия которого стали мне понятны только ретроспективно.

Мои эмоциональные, возможно, бездумные слова вызвали раздражение и за это я хотел бы извиниться. Я очень жалею об этом. Чтобы еще раз объяснить: я решительно осуждаю правые, нетолерантные и бесчеловечные идеи. Те, кто меня знает, знают.

Прежде всего, для меня важно немного дистанцироваться и переориентировать свою жизнь. Я благодарен, что "Айнтрахт" дает мне возможность сделать этот шаг сейчас", – сказал Гинтереггер.

Напомним, на протяжении своей карьеры Мартин также успел поиграть за "Зальцбург", "Боруссию" Менхенгладбах, "Аугсбург". По итогам минувшего сезона он стал победителем Лиге Европы.

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В статье: Мартин Хинтереггер Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
Bulinews

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