Карлос Тевес возглавил клуб в Аргентине спустя месяц после завершения карьеры

Знаменитый Карлос Тевес назначен главным тренером "Росарио Сенталь". Детали контракта не раскрываются.

38-летний аргентинец менее месяца назад сообщил о завершении карьеры футболиста, и никакого тренерского опыта у него еще нет.

Тевес сделал себе имя в Европе, выступая за "МЮ", "Ман Сити" и "Ювентус"; последние семь лет он в основном играл за родной "Бока Хуниорс", с которым четырежды выиграл чемпионат Аргентины.

Первый клуб в карьере Тевеса-тренера звезд с неба не хватает и плетется среди аутсайдеров местной лиги. Его самый известный исполнитель - 34-летний экс-хавбек "Вест Брома" Клаудио Якоб.