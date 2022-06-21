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Карлос Тевес возглавил клуб в Аргентине спустя месяц после завершения карьеры

Южная Америка
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Недолго сидел без дела

Карлос Тевес возглавил клуб в Аргентине спустя месяц после завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC

Новина українською

Знаменитый Карлос Тевес назначен главным тренером "Росарио Сенталь". Детали контракта не раскрываются.

38-летний аргентинец менее месяца назад сообщил о завершении карьеры футболиста, и никакого тренерского опыта у него еще нет.

Тевес сделал себе имя в Европе, выступая за "МЮ", "Ман Сити" и "Ювентус"; последние семь лет он в основном играл за родной "Бока Хуниорс", с которым четырежды выиграл чемпионат Аргентины.

Первый клуб в карьере Тевеса-тренера звезд с неба не хватает и плетется среди аутсайдеров местной лиги. Его самый известный исполнитель - 34-летний экс-хавбек "Вест Брома" Клаудио Якоб.

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В статье: Карлос Тевес Росарио Сентраль (Росарио) Бока Хуниорс
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