Карлос Тевес возглавил клуб в Аргентине спустя месяц после завершения карьеры
Недолго сидел без дела
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC
Знаменитый Карлос Тевес назначен главным тренером "Росарио Сенталь". Детали контракта не раскрываются.
38-летний аргентинец менее месяца назад сообщил о завершении карьеры футболиста, и никакого тренерского опыта у него еще нет.
Тевес сделал себе имя в Европе, выступая за "МЮ", "Ман Сити" и "Ювентус"; последние семь лет он в основном играл за родной "Бока Хуниорс", с которым четырежды выиграл чемпионат Аргентины.
Первый клуб в карьере Тевеса-тренера звезд с неба не хватает и плетется среди аутсайдеров местной лиги. Его самый известный исполнитель - 34-летний экс-хавбек "Вест Брома" Клаудио Якоб.
????????????️ ¡El pueblo es hincha de Central!— Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022
???? Bienvenido Carlos Tévez al Club más Pasional del Mundo pic.twitter.com/0eafqHACjv
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