Бавария предлагает за трансфер Де Лигта солидную сумму

"Бавария" рассчитывает подписать защитника "Ювентуса" Матейса де Лигта. По информации Gazzetta dello Sport, чемпион Германии уже сделал предложение по трансферу итальянскому клубу.

"Бавария" готова сразу заплатить за нидерландского защитника 75 миллионов евро, а также еще 15 миллионов в виде бонуса. Реакция на это предложение со стороны "Ювентуса" пока не известна.

В прошлом сезоне де Лигт провел 42 матча, в которых забил три гола и отдал один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.