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Боруссия может заменить Аллера Кордобой, Икарди, Джеко или Пентеком
Надеются на скорое восстановление
Фото: twitter.com/BVB
"Боруссия" Дортмунд рассматривает ряд нападающих на замену Себастьену Аллеру, которому недавно прооперировали опухоль яичка. Прогнозы касаемо сроков его возвращения станут известны к концу недели, сообщает Флориан Плеттенберг.
News via @Sky_Marc & @westsven: In the case that BVB has to replace Haller there are four options, #BVB has already discussed: Icardi, Piatek, Cordoba and Dzeko. But nothing concrete at this stage. BVB expects a diagnosis this week. @SkySportDE ????????????????????????????????????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 25, 2022
Если это будет необходимо, в Дортмунде рассматривают возможность приобретения Мауро Икарди ("ПСЖ"), Кшиштофа Пентека ("Герта"), Эдина Джеко ("Интер") или Джона Кордобу ("Краснодар").
Напомним, что Аллера приобрели у "Аякса" за рекордные для "Боруссии" Дортмунд 31+4 миллиона евро.
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