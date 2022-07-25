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Боруссия может заменить Аллера Кордобой, Икарди, Джеко или Пентеком

Германия
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Надеются на скорое восстановление

Боруссия может заменить Аллера Кордобой, Икарди, Джеко или Пентеком

Фото: twitter.com/BVB

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"Боруссия" Дортмунд рассматривает ряд нападающих на замену Себастьену Аллеру, которому недавно прооперировали опухоль яичка. Прогнозы касаемо сроков его возвращения станут известны к концу недели, сообщает Флориан Плеттенберг.

Если это будет необходимо, в Дортмунде рассматривают возможность приобретения Мауро Икарди ("ПСЖ"), Кшиштофа Пентека ("Герта"), Эдина Джеко ("Интер") или Джона Кордобу ("Краснодар").

Напомним, что Аллера приобрели у "Аякса" за рекордные для "Боруссии" Дортмунд 31+4 миллиона евро.

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В статье: Эдин Джеко Боруссия (Дортмунд) Мауро Икарди Джон Кордоба Себастьен Аллер Кшиштоф Пентек
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