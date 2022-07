Боруссия может заменить Аллера Кордобой, Икарди, Джеко или Пентеком

"Боруссия" Дортмунд рассматривает ряд нападающих на замену Себастьену Аллеру, которому недавно прооперировали опухоль яичка. Прогнозы касаемо сроков его возвращения станут известны к концу недели, сообщает Флориан Плеттенберг.

News via @Sky_Marc & @westsven: In the case that BVB has to replace Haller there are four options, #BVB has already discussed: Icardi, Piatek, Cordoba and Dzeko. But nothing concrete at this stage. BVB expects a diagnosis this week. @SkySportDE ????????????????????????????????????????