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Спортивный директор Боруссии: Аллер пропустит два месяца. Прорабатываем различные варианты
Скорейшего восстановления
Фото: twitter.com/BVB
Спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Себастьян Кель поделился сроками восстановления нападающего Себастьена Аллера.
28-летнему нападающему в этом месяце прооперировали опухоль яичка.
"Себастьян перенес операцию на прошлой неделе, и мы попросили проявить терпение. В настоящее время обсуждается терапия, есть различные варианты.
Он выбыл на несколько месяцев, мы сообщим точные сроки, как только сможем.
Мы прорабатываем различные варианты (усиления) уже несколько дней, но на данный момент ничего конкретного сказать нельзя.
Он пропустит два месяца, а у нас сложный календарь до ноября, однако наш состав предлагает различные варианты", – сказал спортивный директор Себастьян Кель.
Ранее сообщалось, что дортмундцы рассмотрят возможность подписания Джеко, Икарди, Кордобу и Пентека.
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