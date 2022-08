Боруссия заменит Себастьяна Аллера 34-летним форвардом Кёльна

Дортмундской "Боруссии" удалось найти замену форварду Себастьяну Аллеру, выбывшему из состава по состоянию здоровья. Как сообщает журналист Патрик Бергер, новым нападающим немецкой команды станет Антони Модест из "Кёльна".

Excl.: Anthony Modeste from 1. FC Köln is on verge joining Borussia Dortmund as temporary replacement for Sébastien Haller. Agreement in principle between #BVB and the 34yo French striker over a one-year contract. Clubs are in direct talks now to complete the deal. ⚫️???? @SPORT1