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Боруссия заменит Себастьяна Аллера 34-летним форвардом Кёльна
Антони Модест в прошлом сезоне Бундеслиги сделал 20+4
Фото: Bundesliga
Дортмундской "Боруссии" удалось найти замену форварду Себастьяну Аллеру, выбывшему из состава по состоянию здоровья. Как сообщает журналист Патрик Бергер, новым нападающим немецкой команды станет Антони Модест из "Кёльна".
Excl.: Anthony Modeste from 1. FC Köln is on verge joining Borussia Dortmund as temporary replacement for Sébastien Haller. Agreement in principle between #BVB and the 34yo French striker over a one-year contract. Clubs are in direct talks now to complete the deal. ⚫️???? @SPORT1— Patrick Berger (@berger_pj) August 7, 2022
34-летний французский нападающий уже достиг устной договорённости с "Боруссией" об касательно условий однолетнего контракта. Клубы также близки к завершению сделки.
В прошлом сезоне Бундеслиги Антони Модесту удалось забить 20 голов и отдать 4 ассиста в 32 матчах сезона. Себастьян Аллер же, как сообщалось ранее,
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