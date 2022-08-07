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Боруссия заменит Себастьяна Аллера 34-летним форвардом Кёльна

Германия
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Антони Модест в прошлом сезоне Бундеслиги сделал 20+4

Боруссия заменит Себастьяна Аллера 34-летним форвардом Кёльна

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
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Дортмундской "Боруссии" удалось найти замену форварду Себастьяну Аллеру, выбывшему из состава по состоянию здоровья. Как сообщает журналист Патрик Бергер, новым нападающим немецкой команды станет Антони Модест из "Кёльна".

34-летний французский нападающий уже достиг устной договорённости с "Боруссией" об касательно условий однолетнего контракта. Клубы также близки к завершению сделки.

В прошлом сезоне Бундеслиги Антони Модесту удалось забить 20 голов и отдать 4 ассиста в 32 матчах сезона. Себастьян Аллер же, как сообщалось ранее, выбыл на несколько месяцев из-за обнаруженной злокачественной опухоли.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Антони Модест Себастьен Аллер Кёльн
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