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У нападающего Боруссии обнаружили злокачественную опухоль

Германия
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Аллер проходит лечение и пропустит несколько месяцев

У нападающего Боруссии обнаружили злокачественную опухоль

bvb.de

Новина українською

Официальный сайт дортмундской "Боруссии" сообщил, что у форварда первой команда Себастьена Аллера обнаружили злокачественную опухоль яичка.

28-летний француз пройдет курс химиотерапии и поэтому пропустит несколько месяцев.

"Теперь Себастьен получит лучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма, и наши мысли с ним в это тяжелое время", - прокомментировал данную ситуацию спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель.

Также руководство "шмелей" обратилось к болельщикам и СМИ с сообщением, что клуб не будет публиковать какие-либо медицинские подробности по лечению Аллера.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьен Аллер
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Источник:
bvb.de

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