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У нападающего Боруссии обнаружили злокачественную опухоль
Аллер проходит лечение и пропустит несколько месяцев
bvb.de
Официальный сайт дортмундской "Боруссии" сообщил, что у форварда первой команда Себастьена Аллера обнаружили злокачественную опухоль яичка.
28-летний француз пройдет курс химиотерапии и поэтому пропустит несколько месяцев.
"Теперь Себастьен получит лучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма, и наши мысли с ним в это тяжелое время", - прокомментировал данную ситуацию спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель.
Также руководство "шмелей" обратилось к болельщикам и СМИ с сообщением, что клуб не будет публиковать какие-либо медицинские подробности по лечению Аллера.
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