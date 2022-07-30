У нападающего Боруссии обнаружили злокачественную опухоль

Официальный сайт дортмундской "Боруссии" сообщил, что у форварда первой команда Себастьена Аллера обнаружили злокачественную опухоль яичка.

28-летний француз пройдет курс химиотерапии и поэтому пропустит несколько месяцев.

"Теперь Себастьен получит лучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма, и наши мысли с ним в это тяжелое время", - прокомментировал данную ситуацию спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель.

Также руководство "шмелей" обратилось к болельщикам и СМИ с сообщением, что клуб не будет публиковать какие-либо медицинские подробности по лечению Аллера.